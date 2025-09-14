قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
حوادث

إحالة سائق توك توك لمحكمة الجنح بتهمة التحرش بطفل في حدائق القبة

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بابن سيدة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لـ محكمة الجنح.


 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش جنسيًا ولفظيًا بابنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بالفحص، تبين تلقي قسم الشرطة بلاغا من سيدة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بابنها.


 

على الفور تم تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة مدعيًا أن ما بدر منه كان على سبيل المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

