حوادث

مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات

مصطفى الرماح

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.


 

ففى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر  غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
    
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم على أحدهم بالإعدام والآخرين بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل ، مخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه") بمحافظة أسيوط، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 180  كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، إستروكس ، بودر ، هيروين ، كوكايين ، أفيون" – 104 قطع سلاح نارى "58 بندقية خرطوش ، 30 بندقية آلية ، 9 فرد خرطوش ، 6 طبنجات ، رشاش جرينوف") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (55) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

