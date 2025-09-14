إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة للجنايات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، والتعدي بالسب على أحد الأشخاص، بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنايات.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو توثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، بعد فحص مقطع فيديو متداول، تبين من خلاله قيام شخصين بترويج مواد مخدرة، وحيازتهما أسلحة بيضاء، وقيامهما بالتعدي بالسب على القائم بالنشر.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هويتهما وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية والثالث مسجل خطر، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس، وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع، وارتكابهم للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.