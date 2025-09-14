4 أيام للتحقيقات.. حبس سيدة وزوجها تلاعبا في قروض ربات البيوت بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتلاعب في قروض مالية بأسماء ربات بيوت واستغلال أميتهن، من خلال إيهامهن بإنشاء مشروعات وهمية.

مما عرّضهن للمساءلة القانونية وأوقعهن تحت طائلة الديون، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بضبط المتهمة "إ. م- 35 عامًا وزوجها م. ر- 41 عامًا، يقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج".

وعقب ورود عدة بلاغات من سيدات تفيد تعرضهن للاحتيال والنصب على ايدي المتهمين، وكشفت التحريات أن الزوجين استغلا بساطة بعض السيدات وحاجتهن المادية.

وأوهماهن بإنشاء مشروعات صغيرة مثل تجارة الأسماك والفاكهة، فيما قاما باستخراج قروض بأسمائهن من جمعيات تمويلية وبنوك.

عقب توقيعهن أو البصمة على أوراق رسمية خاصة بصرف القروض، مستغلين أميتهن وعدم وعيهن بخطورة ما يحدث، ومن بين الضحايا، سيدة شابة وقعت على قروض بقيمة 180 ألف جنيه بجانب تسليمها 300 ألف جنيه لتشغيلها في تجارة الفاكهة.

وذلك فيما استخرج المتهمان قروضًا أخرى تجاوزت 350 ألف جنيه باسم سيدة وزوجها من 7 جمعيات مختلفة.

كما استغلا سيدتين أخريين أميتين، حيث تم توقيعهما على أوراق قروض بلغت قيمتها أكثر من 100 ألف جنيه، دون أن تحصلا على أي مبالغ من الأموال التي استولى عليها المتهمان.

وبعد ضبط الزوجين ومواجهتهما بأقوال المبلّغات، أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للمحاكمة.