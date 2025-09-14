ضبط شخصين سرقا حقيبة موظف بعد خروجه من بنك ببني سويف

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص حال سيرة ببني سويف.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الفشن من (موظف بالمعاش – مقيم بدائرة المركز) أنه عقب خروجه من أحد البنوك وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالى قام بسحبه ، فقام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الحقيبة خاصته بأسلوب الخطف حال سيره مترجلاً بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومستقلها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.