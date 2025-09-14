الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص جالساً على سرير ومكبل من قدمه بالدقهلية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (من ذوى الإحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبإستدعائه حضر برفقة والده (عامل)، وبسؤال والده قرر بأن زوجته مريضه ولا تستطيع السيطرة على نجلهما وقيامه بتكبيله بسرير غرفة نومه "الظاهر بمقطع الفيديو" أثناء خروجه من المنزل خشية إلحاق الأذى بنفسه أو بالمنزل .. وقرر بقيام نجل شقيقه "تم ضبطه" بتصوير مقطع الفيديو وإرساله لآخر"مقيم خارج البلاد " للتشهير به ونجله على مواقع التواصل الإجتماعى لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .