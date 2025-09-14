الإعدام لـ سائق توك توك أنهى حياة فتاة بـ15 طعنة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، سائق توك توك بالإعدام شنقا لقيامه بقــتل فتاة بـ 15 طعنة بعد فسخها خطوبته ورفضها الزواج منه بمدينة أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد المغاوري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي مختار نائب رئيس المحكمة، و حاتم عبدالفتاح عضو المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.



تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " بسنت . ع . م " 17 عاما، جثة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم ، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التربص للمجني عليها أسفل منزلها

وأسفرت تحريات المقدم أحمد عاصم حمزة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة، " عبد الرحمن . م . م " 22 عاما، سائق توك توك ، بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها من المتهم وعلى إثرها قام المتهم بالتربص للمجني عليها أسفل منزلها وأثناء خروج المجني عليها من المنزل وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها وعلى إثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته " سكــين " وقام بطعنها بـ 15 طعـنه بأماكن متفرقة الجسم مما أدى إلى وفاتها وفر هاربا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه مما أدى إلى إصابته.