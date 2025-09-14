قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد الشركات الأمريكية يزور متحف ميناء الإسكندرية ضمن جولته الميدانية
وزير البترول: نجحنا في توفير احتياجات جميع القطاعات من الطاقة
تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام لـ سائق توك توك أنهى حياة فتاة بـ15 طعنة بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، سائق توك توك بالإعدام شنقا لقيامه بقــتل فتاة بـ 15 طعنة بعد فسخها خطوبته ورفضها الزواج منه بمدينة أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد المغاوري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي مختار نائب رئيس المحكمة، و حاتم عبدالفتاح عضو المحكمة وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس. 


تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " بسنت . ع . م " 17 عاما، جثة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم ، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التربص للمجني عليها أسفل منزلها

وأسفرت تحريات المقدم أحمد عاصم حمزة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة، " عبد الرحمن . م . م " 22 عاما، سائق توك توك ، بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها من المتهم وعلى إثرها قام المتهم بالتربص للمجني عليها أسفل منزلها وأثناء خروج المجني عليها من المنزل وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها وعلى إثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته " سكــين " وقام بطعنها بـ 15 طعـنه بأماكن متفرقة الجسم مما أدى إلى وفاتها وفر هاربا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه مما أدى إلى إصابته.

الدائرة الثالثة الاستئنافية محكمة جنايات أسيوط أسيوط سائق توك توك الإعدام شنقا رفضها الزواج مدينة أبنوب وقائع القضية جنايات مركز أبنوب مستشفى أسيوط الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

ترشيحاتنا

هشام يونس

هشام يونس: صرف بدل الصحفيين والمعاشات غدا

عدلي منصور رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ورئيس الجمهورية السابق

عدلي منصور ووزير الاتصالات يكرمان خريجي أول دفعة بجامعة مصر للمعلوماتية .. صور

جانب من الفاعليات

طلاب علوم البترول والمعادن بجامعة حلوان يتدربون في فوسفات مصر

بالصور

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد