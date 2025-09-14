قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية في شبكات الكهرباء.

 سيبدأ الانقطاع من الساعة 8:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة 11:00 صباحًا.

تشمل المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء: تقسيم السلام (تقسيم 1، منطقة المعلمات، أول النبوي وإبراهيم المغازي، ومحطة الصرف أمام الاستاد)، تقسيم النيابة الإدارية، تقسيم قضايا الدولة، تقسيم القانونيين، وتقسيم الأطباء، تقسيم النقل والبضائع، مستشفى الزهراء.

وفي سياق متصل، أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي بمغذي «بدر» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة زوبة - منطقة المركز القديم- حي أبو غنام»

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

