بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بالقطاع الصحي |صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم "السبت"، عددًا من الكوادر الطبية المتميزة بالقطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم في تحقيق مراكز متقدمة بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، واعتماد وحدات طب الأسرة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تقديره للكوادر الطبية والفنية بالمحافظة، مشيدًا بما حققوه من إنجازات أسهمت في تعزيز مكانة مستشفيات كفرالشيخ على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذا التكريم يمثل رسالة دعم وتحفيز لمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بصحة المواطن وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة.

قائمة الأطباء المكرمين

وتضمن التكريم فريق مستشفى الرمد بكفرالشيخ لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في جراحة العيون، وهم: "الدكتور وليد الشناوي ناصف، مدير المستشفى، والدكتور محمد شحاتة العبد، طبيب بالمستشفى"، وتكريم فريق مستشفى كفرالشيخ العام لحصوله على المركز الثاني في القسطرة القلبية، والمركز الثالث في ملفي جراحة الأورام وجراحة العظام، وهم: "الدكتور حسين عبد الرازق محمد، مدير المستشفى، والدكتور أحمد سمير العدوي، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد بسيوني الحسيني، رئيس قسم الأورام، والدكتور عادل محمد أبو الفتوح، رئيس قسم القسطرة، والدكتور محمود محمد الربيعي، طبيب بقسم العظام، والدكتور محمد علي عليبة، طبيب بقسم الأورام، والدكتور محمد عبد الرحيم الطنوبي، طبيب بقسم القسطرة، والدكتور محمد أحمد الفرنواني، طبيب بقسم القسطرة، والدكتور محمد شفيق صالح، طبيب بقسم القسطرة"، فضلًا عن تكريم الدكتور محمد عبد الغفور العدولي، مدير عام الطب العلاجي.

المكرمون

وشمل التكريم أيضًا فريق وحدات طب الأسرة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهم: "الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية ورئيس لجنة الاعتماد، والدكتور محمود الشوادفي غالي، مدير الإدارة الصحية بسيدي غازي، والدكتور أحمد محمد سعد، مدير الإدارة الصحية بقلين، والدكتور ياسر صلاح جمعة، مدير الإدارة الصحية ببلطيم، والدكتور حماده علي عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية بالحامول، والدكتور وسام محمد الحشاش، مدير الإدارة الصحية بكفرالشيخ، والدكتور سامح حمودة حلمي، مدير الإدارة الصحية ببيلا، والدكتور محمد أحمد المضني، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور إبراهيم رجب قنون، مدير إدارة مكافحة العدوى وعضو لجنة الاعتماد، والدكتورة هدير محمد شلبي، مدير إدارة سلامة المرضى وعضو لجنة الاعتماد، ومايسة محمود الدياسطي، مدير إدارة التمريض وعضو لجنة الاعتماد، والدكتورة الشيماء أحمد حطب، إدارة الرعاية الأساسية وعضو لجنة الاعتماد، والدكتورة ريهام فوزي زهرة، إدارة مكافحة العدوى وعضو لجنة الاعتماد".

وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذه النجاحات تعكس التميز والالتزام الذي يبديه العاملون بالقطاع الصحي في خدمة أبناء المحافظة، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها، من خلال المبادرات الرئاسية، واعتماد وحدات طب الأسرة، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي.