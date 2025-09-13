فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل التيار الكهربائي بمحافظة كفر الشيخ، بمغذي «بدر» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم السبت، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة زوبة - منطقة المركز القديم- حي أبو غنام».

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذي، مؤكدة أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشدت المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.