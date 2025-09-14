اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم اجتماعا طارئا لمجلس وكلاء الكليات، وذلك لمناقشة خطط الاستعداد للعام الجامعي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة المنشأت الجامعية، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة عباس مدير مركز الجودة والاعتماد وعضو لجنة المنشأت الجامعية، والسادة وكلاء الكليات.

وخلال كلمته أكد الدكتور خالد الدرندلي على سرعة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود بين وكلاء الكليات وإدارة الجامعة لتجميع كافة البيانات المطلوبة عن السلامة الإنشائية للمباني الجامعية والقاعات والمعامل الطلابية والبحثية، بما يسهم في صياغة رؤية شاملة لتوظيف هذه الموارد وتطوير العملية التعليمية على نحو متكامل.

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوي حرص الجامعة على المضي قدماً نحو تنفيذ خطة تطويرية شاملة تستهدف تحديث المباني الجامعية داخلياً وخارجيا، وإنشاء محطة صرف حديثة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال دعم الإمدادات الخاصة بالإنترنت الهوائي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية البصرية المميزة للجامعة.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور هلال عفيفي أن تلك التطويرات تمثل فرصة كبيرة أمام الكليات لتحقيق قفزات نوعية على مستوى الخدمات التعليمية والبحثية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يمثل أهمية كبرى لوكلاء الكليات باختلاف مهامهم ومسئولياتهم، حيث يعد تطوير منشأت الجامعة وتحقيق اشتراطات الجودة والأمن والسلامة الأذرع الرئيسية لتوفير بيئة تعليمية جاذبة وملائمة للطلاب.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة مروة عباس الدور الذي تضطلع به لجنة المنشأت الجامعية للوصول إلى المواصفات القياسية والمساحات المخصصة لكل طالب وسعة المعامل النظرية والعملية، وكذلك أولويات التطوير والتي تسهم بدورها في تحقيق معايير الجودة، كما قدمت شرحاً وافياً لكيفية توصيف الحالة الانشائية والفنية للمعامل والقاعات الدراسية بكليات الجامعة، وفي المقابل حصر أولويات التطوير للوصول إلى أعلى معايير الكفاءة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة الزقازيق على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تليق بمكانتها كصرح أكاديمي عريق، وبما يواكب تطلعات الدولة نحو تطوير التعليم العالي.