تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
محافظات

صحة الشرقية تنظم قافلتين بالمجان وتوقيع الكشف الطبى على 2545 مواطنا

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم قافلتين طبيتين بالمجان بكلاً من قريتى " الرجايلة بمدينة صان الحجر ، وقرية الزهراء بمركز ومدينة الزقازيق "وتوقيع الكشف الطبى على عدد 2545 مواطن ، مشيراً إلى أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وذلك في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ، بتنظيم قافلتين طبيتين بالمجان بكلاً من قرى "الرجايلة بمدينة صان الحجر ، وقرية الزهراء بمركز ومدينة الزقازيق ، شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (الباطنة – الأطفال – العظام – الرمد – الأنف والأذن – الجلدية – النساء – الجراحة)، بالإضافة لتواجد معمل لإجراء الفحوصات الطبية، وصيدلية متنقلة لصرف العلاج اللازم مجاناً، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية الصحية والتثقيفية عن طرق الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة. 

وخلال أعمال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1171 مريض من أهالي قرية الرجايلة بمدينة صان الحجر وتحويل حالات مرضية تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1374 مريض من أهالي قرية الزهراء بمركز الزقازيق ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، والأزهر الشريف ، وبمشاركة الإتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين بالشرقية، ولجنة الصحة بالإتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية وصرف العلاج بالمجان لعدد 2545 بالقافلتين.

الشرقية محافظ الشرقية صان الحجر ومدينة الزقازيق وقرية الزهراء

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

