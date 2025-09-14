صحة الشرقية تنظم قافلتين بالمجان وتوقيع الكشف الطبى على 2545 مواطنا

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتنظيم قافلتين طبيتين بالمجان بكلاً من قريتى " الرجايلة بمدينة صان الحجر ، وقرية الزهراء بمركز ومدينة الزقازيق "وتوقيع الكشف الطبى على عدد 2545 مواطن ، مشيراً إلى أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وذلك في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ، بتنظيم قافلتين طبيتين بالمجان بكلاً من قرى "الرجايلة بمدينة صان الحجر ، وقرية الزهراء بمركز ومدينة الزقازيق ، شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات (الباطنة – الأطفال – العظام – الرمد – الأنف والأذن – الجلدية – النساء – الجراحة)، بالإضافة لتواجد معمل لإجراء الفحوصات الطبية، وصيدلية متنقلة لصرف العلاج اللازم مجاناً، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية الصحية والتثقيفية عن طرق الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.

وخلال أعمال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1171 مريض من أهالي قرية الرجايلة بمدينة صان الحجر وتحويل حالات مرضية تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد 1374 مريض من أهالي قرية الزهراء بمركز الزقازيق ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، والأزهر الشريف ، وبمشاركة الإتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة والمعاقين بالشرقية، ولجنة الصحة بالإتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية وصرف العلاج بالمجان لعدد 2545 بالقافلتين.