استاد المقاولون العرب جاهز لمواجهة الأهلي وإنبي ..شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط، متابعيه، صورا لاستاد المقاولون العرب لاستعراض مدي جاهزيته لمواجهة الأهلي وإنبي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة صعبة أمام فريق إنبي، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، باستاد المقاولون العرب، والتى ستكون اختباراً مهماً للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

وتمثل المباراة الظهور الأول للنحاس ورفاقه على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلفا للإسباني الراحل خوسيه ريبيرو، الذي أقيل من الأهلي بسبب سوء النتائج.

الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره

ويسعى المارد الأحمر، لمصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الماضية، حيث يستعد الفريق بقيادة المدير الفني المؤقت عماد النحاس، لخوض مواجهة مهمة وحاسمة أمام منافسه العنيد والشرس إنبي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى وإنبى، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف ملعب «المقاولون العرب» بالجبل الأخضر، مباراة إنبي ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة.