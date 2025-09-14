قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة

أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى وحيين من الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم"، موضحًا أن كليهما يسمى ذكرًا، لكن الفرق أن الذكر القرآني محفوظ بلفظه، بينما الذكر النبوي محفوظ بمعناه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن القرآن لم ينزل مكتوبًا أو مسجلاً، بل نزل مشافهة من الله تعالى إلى جبريل عليه السلام ثم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولسانه، مشيرًا إلى أن معجزة القرآن تكمن في الحفظ الشفهي، لقوله تعالى: "سنقرئك فلا تنسى"، و"إن علينا جمعه وقرآنه"، وهو ما ضمن بقاء النص القرآني محفوظًا دون تحريف.

الشيخ خالد الجندي: السنة النبوية جاءت لتبيّن ما أجمله القرآن وتشرح ما سكت عنه

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن السنة النبوية جاءت لتبيّن ما أجمله القرآن وتشرح ما سكت عنه، مثل تفاصيل العبادات وعدد الركعات وكيفية أداء المناسك، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، وقول الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، مؤكدًا أن طاعة الرسول جزء من طاعة الله.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن التشكيك في السنة النبوية بدعوى وجود أحاديث موضوعة يشبه من يطالب بوقف التعامل بالنقود لأن بعض العصابات تزوّر العملة، مشيرًا إلى أن علماء الحديث هم مثل خبراء البنوك الذين يميزون العملة الصحيحة من المزيفة، فهم النقاد الذين يبيّنون الصحيح من الضعيف والموضوع.

وقال الشيخ خالد الجندي "السنة النبوية باقية ومحفوظة برجالها، ومن أراد التثبت فعليه أن يعود إلى أهل العلم المتخصصين الذين يميزون الحق من الباطل ويكشفون الصحيح من السقيم".

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

مستشفى سوهاج الجامعي

لتخفيف الزحام.. مستشفيات سوهاج الجامعية تطلق نظام الحجز الهاتفي للعيادات الخارجية

مدينة الطلبة بإمبابة

إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2025 / 2026

علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الاداريين

علي هامش أولمبياد الشركات ختام ناجح لدورة الإداريين

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

