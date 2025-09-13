قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
ديني

خالد الجندي: هذا الأمر من أعظم عجائب القرآن .. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من أعظم عجائب القرآن الكريم تعدد المعاني في الكلمة الواحدة، وهو ما يعكس إحاطة القرآن بلسان العرب وقوة اللغة العربية وقدرتها الفريدة على حمل معانٍ متعددة بلفظ واحد.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، هذه الخاصية لا نظير لها في أي لغة في العالم بهذا القدر من التعدد، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند تفسير القرآن الكريم، لأن كل لفظ في موضعه يحمل معنى محددًا لا يصلح استبداله بمعنى آخر.

وأضاف أن التأمل في هذه الظاهرة القرآنية يثري اللغة العربية ويمنح الأبناء متعة لغوية فريدة، مشيرًا إلى أن تعليم اللغة العربية من خلال القرآن يجمع بين الارتقاء بالمستوى البلاغي والمتعة اللغوية، إضافة إلى نيل الأجر والثواب، حيث إن كل حرف من القرآن بعشر حسنات.

وتوقف الجندي، عند الفعل القرآني "اتخذ"، موضحًا أنه يختلف عن فعل "أخذ"، فالأول يدل على العكوف والاستمرار على فعل شيء، بينما الثاني يعني ضم الشيء أو جذبه إليه.

وأكد أن القرآن يستخدم "اتخذ" في سياقات متعددة، ويعطيها في كل موضع معنى مختلفًا يتناسب مع السياق، وهو ما يكشف عن عمق بلاغة القرآن.

ودعا الجندي القراء والمهتمين بتفسير القرآن إلى التريث والتأني قبل الحديث في معاني الآيات، والرجوع إلى كتب التفسير مثل الكشاف والقرطبي والطبري وروح المعاني وغيرها، لاستجلاء دقة الألفاظ القرآنية والاستمتاع بأسرارها وبلاغتها.

خالد الجندي القرآن عجائب القرآن اللغة العربية لسان العرب تفسير القرآن

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

إضافة المواليد 2025 .. كل ما تعرفه عن استمارة تحديث البيانات الجديدة

إضافة المواليد 2025.. كل ما تريد معرفته عن استمارة التموين الجديدة

تشارلي كيرك

مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

الري المطور

بنص القانون.. حظر تعديل نظم الري المطور

الأمم المتحدة

الإصلاح والنهضة: تصويت الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين يجدد الأمل في السلام

هشام حسين، عضو مجلس النواب

اقتراحات النواب: إعلان نيويورك تأكيد جديد على عدالة القضية الفلسطينية وحل الدولتين

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

