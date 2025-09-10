د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

في زمان يبحث فيه العالم عن النماذج الملهمة، صدر عن دار المعارف المصرية والكاتب والأديب محمد إبراهيم الشقيفي كتابه الجديد "لآلئ متألقة"، والذي لم يكن مجرد حبر على ورق، بل مرآة عاكسة للضوء الإنساني في أنقى صوره. عبر صفحات هذا الكتاب، تتجلى صور مشرقة لـ 24 سيدة من مصر والوطن العربي، كل واحدة منهن لؤلؤة في مجالها، نقشن أسماءهن على جدار الإنجاز بالصبر والإبداع والإرادة.

من الأم التي تضم بين يديها دفء العالم، إلى الأكاديمية التي تزرع بذور الفكر في عقول الأجيال، ومن الإعلامية التي تُضيء الشاشة بالحكمة، إلى الصيدلانية التي تحمي الدواء من جشع السوق، ومن الداعية التي تزرع الإيمان، إلى الكاتبة التي تنسج من الكلمات عوالم من نور، يُثبت هذا الكتاب أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل قلبه النابض وعقله المتقد.

نجد في الكتاب شخصيات مثل الحاجة ليلى عفيفي ود. زينب رواس تجسدان صورة الأم الصابرة، بينما تسطع أسماء مثل د. منال الخولي ود. عبير شفيق ود. عواطف النبوي في ميدان التعليم والبحث العلمي، تقدم كل واحدة منهن تجربة فريدة تتجاوز الأكاديمية إلى الإنسانية الراقية. وفي ردهات المختبر والمعمل، تطل د. لمياء سليمان بابتكاراتها في الكيمياء، تعيد تعريف الجمال العلمي بلمسة من الإبداع.

وفي السرد الثقافي والأدبي، تبزغ أسماء مثل د. سعدية العدلي والروائية نبيلة محجوب وعطيات أبو العنين، يقدمن أدبًا ينحاز للإنسان، ويتكئ على الفكر، ويطير بجناحي الخيال والحقيقة. أما في الإعلام، فتلمع فيه أسماء مثل د. إيمان مقلد، نهى الرميسي، وهند الصنعاني، وهن نماذج لقوة ناعمة تُعلي من قيمة الوعي وتتصدى للمشهد المبتذل بلغة راقية ود. ايناس الصاوي صاحبة الحس الإنساني في تناول قضايا الثقافة والعولمة ودورها في الاغتراب الثقافي ومجابهة الاستعمار الفكري والثقافي ود. منال الفرا تلك الباحثة التي تؤمن بوحدة العلم وتكامل المعرفة فيأتي إنتاجها الأدبي والأكاديمي متنوعة بين التربية وعلم النفس والتفاوض والتاريخ والحرب والدبلوماسية وحماية الأمن القومي وتجعل من الحب منهجاً للتغلب على صعوبات التعلم.

لا يغفل الكتاب عن المرأة التي تصارع القيود الجسدية، بل يضعها في موقعها الطبيعي، في المقدمة، كما في قصة منى منصور، التي حولت الإعاقة إلى شعلة تضيء الدرب لغيرها من ذوي الهمم، مؤكدة أن العجز الحقيقي ليس في الجسد، بل في غياب الإرادة، ومجال التنمية البشرية تطل علينا د رجاء محمد وفي خدمة المجتمع وريادات الاعمال أ. سوزان الهواري وفي مجال الفن تطل علينا الفنانة المثقفة هدى الإدريسي.

"لآلئ متألقة" ليس فقط توثيقًا، بل هو تكريم ناطق، واحتفاء حيّ بنساء عانقن المجد في صمت. لقد صاغ محمد الشقيفي عمله بقلب منصف، وقلم يعرف أن الكلمة أمانة، والتوثيق وفاء، والمرأة إن وُضعت في موضعها الصحيح، أشرقت كما اللؤلؤ في عمق البحر.

تحية تقدير للكاتب الأستاذ محمد إبراهيم الشقيفي، الذي أنصف المرأة بقلمه، وخلّد بصماتها في صفحات من نور، لم تكن كلماته مجرد حروف، بل شهادة وفاء وإنصاف لجمال الإنسان وصناع التغيير في صمت، جزاه الله خيرًا على هذا العمل النبيل، وجعل أثره ممتدًا في القلوب والعقول.