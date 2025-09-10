قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

في زمان يبحث فيه العالم عن النماذج الملهمة، صدر عن دار المعارف المصرية والكاتب والأديب محمد إبراهيم الشقيفي كتابه الجديد "لآلئ متألقة"، والذي لم يكن مجرد حبر على ورق، بل مرآة عاكسة للضوء الإنساني في أنقى صوره. عبر صفحات هذا الكتاب، تتجلى صور مشرقة لـ 24 سيدة من مصر والوطن العربي، كل واحدة منهن لؤلؤة في مجالها، نقشن أسماءهن على جدار الإنجاز بالصبر والإبداع والإرادة.
من الأم التي تضم بين يديها دفء العالم، إلى الأكاديمية التي تزرع بذور الفكر في عقول الأجيال، ومن الإعلامية التي تُضيء الشاشة بالحكمة، إلى الصيدلانية التي تحمي الدواء من جشع السوق، ومن الداعية التي تزرع الإيمان، إلى الكاتبة التي تنسج من الكلمات عوالم من نور، يُثبت هذا الكتاب أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل قلبه النابض وعقله المتقد.
نجد في الكتاب شخصيات مثل الحاجة ليلى عفيفي ود. زينب رواس تجسدان صورة الأم الصابرة، بينما تسطع أسماء مثل د. منال الخولي ود. عبير شفيق ود. عواطف النبوي في ميدان التعليم والبحث العلمي، تقدم كل واحدة منهن تجربة فريدة تتجاوز الأكاديمية إلى الإنسانية الراقية. وفي ردهات المختبر والمعمل، تطل د. لمياء سليمان بابتكاراتها في الكيمياء، تعيد تعريف الجمال العلمي بلمسة من الإبداع.
وفي السرد الثقافي والأدبي، تبزغ أسماء مثل د. سعدية العدلي والروائية نبيلة محجوب وعطيات أبو العنين، يقدمن أدبًا ينحاز للإنسان، ويتكئ على الفكر، ويطير بجناحي الخيال والحقيقة. أما في الإعلام، فتلمع فيه أسماء مثل د. إيمان مقلد، نهى الرميسي، وهند الصنعاني، وهن نماذج لقوة ناعمة تُعلي من قيمة الوعي وتتصدى للمشهد المبتذل بلغة راقية ود. ايناس الصاوي صاحبة الحس الإنساني في تناول قضايا الثقافة والعولمة ودورها في الاغتراب الثقافي ومجابهة الاستعمار الفكري والثقافي ود. منال الفرا تلك الباحثة التي تؤمن بوحدة العلم وتكامل المعرفة فيأتي إنتاجها الأدبي والأكاديمي متنوعة بين التربية وعلم النفس والتفاوض والتاريخ والحرب والدبلوماسية وحماية الأمن القومي وتجعل من الحب منهجاً للتغلب على صعوبات التعلم. 
لا يغفل الكتاب عن المرأة التي تصارع القيود الجسدية، بل يضعها في موقعها الطبيعي، في المقدمة، كما في قصة منى منصور، التي حولت الإعاقة إلى شعلة تضيء الدرب لغيرها من ذوي الهمم، مؤكدة أن العجز الحقيقي ليس في الجسد، بل في غياب الإرادة، ومجال التنمية البشرية تطل علينا د رجاء محمد وفي خدمة المجتمع وريادات الاعمال أ. سوزان الهواري وفي مجال الفن تطل علينا الفنانة المثقفة هدى الإدريسي.
"لآلئ متألقة" ليس فقط توثيقًا، بل هو تكريم ناطق، واحتفاء حيّ بنساء عانقن المجد في صمت. لقد صاغ محمد الشقيفي عمله بقلب منصف، وقلم يعرف أن الكلمة أمانة، والتوثيق وفاء، والمرأة إن وُضعت في موضعها الصحيح، أشرقت كما اللؤلؤ في عمق البحر.
تحية تقدير للكاتب الأستاذ محمد إبراهيم الشقيفي، الذي أنصف المرأة بقلمه، وخلّد بصماتها في صفحات من نور، لم تكن كلماته مجرد حروف، بل شهادة وفاء وإنصاف لجمال الإنسان وصناع التغيير في صمت، جزاه الله خيرًا على هذا العمل النبيل، وجعل أثره ممتدًا في القلوب والعقول.

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

إعلان نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين |منح دراسية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

