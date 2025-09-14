إعلامي يطرح سؤلاً للجماهير بشأن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤلاً للجماهير بشأن مباراة بيراميدز و أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "إيه توقعاتكم لمباراة بيراميدز قدام أوكلاند سيتي النيوزيلندي ؟".

يستهل بيراميدز مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويلاقي الفائز من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.