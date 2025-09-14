بيراميدز يرصد مكافآت مالية ضخمة للاعبيه من أجل الفوز ضد أوكلاند.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن رصد نادي بيراميدز مكافآت مالية ضخمة للاعبيه من أجل الفوز ضد أوكلاند في المباراة المقرر إقامتها اليوم ضمن بطولة الانتركونتننتال.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. بيراميدز يرصد مكافآت مالية ضخمة وغير مسبوقة للاعبيه من أجل الفوز ضد أوكلاند سيتي اليوم".

يستهل بيراميدز مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويلاقي الفائز من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.