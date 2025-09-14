بداية المشوار العالمي.. بيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في بطولة كأس انتركونتيننتال

يستهل بيراميدز مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أطلق المسابقة العام الماضي، لتقام بشكل سنوي بديلاً عن الصيغة القديمة لكأس العالم للأندية، مع استمرار إقامة مونديال الأندية بحلته الجديدة كل أربع سنوات.

ويلاقي الفائز من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.



بيراميدز يدخل البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين النهائيتين، ليحصد أول ألقابه القارية ويحجز مكانه في كأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

وأكد مدرب الفريق، الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش، أن "التتويج بدوري الأبطال وضع بيراميدز على خريطة الكرة العالمية، وحمّله مسؤولية تمثيل مصر وإفريقيا بأفضل صورة ممكنة"، مضيفاً: "لدينا الثقة والطموح لتخطي هذه العقبة الأولى والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

ورغم احتمالية مواجهة الأهلي السعودي لاحقاً، شدد يوريتشيتش على أن تركيزه الكامل منصب على مباراة أوكلاند سيتي، قائلاً: "الفريق النيوزيلندي يملك خبرة واسعة في البطولات العالمية بحكم مشاركاته المتكررة في كأس العالم للأندية، بعكس بيراميدز الذي يخوض التجربة لأول مرة، لذلك علينا اللعب بتركيز شديد وعدم الاستهانة بالمنافس".

بيراميدز يعاني من أزمة دفاعية، بعدما تأكد غياب المدافع محمود مرعي للإصابة، إلى جانب تعرض أحمد سامي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الرديف أمام تونس ودياً، ليجد يوريتشيتش نفسه مضطراً للاعتماد على الثنائي علي جبر وأسامة جلال فقط في قلب الدفاع.

كما يترقب الجهاز الفني الموقف الطبي لنجمي الفريق مصطفى فتحي ورمضان صبحي، الغائبين منذ بداية الموسم لعدم الجاهزية، إضافة إلى انتظار تحديد موقف لاعب الوسط مهند لاشين بعد إصابته مع منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم الغيابات، يملك بيراميدز عناصر قادرة على صناعة الفارق، في مقدمتهم المغربي محمد الشيبي، وزميله وليد الكرتي في خط الوسط، بجانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، والجناحين أحمد عاطف "قطة" والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا.

بهذا المشهد، يدخل بيراميدز مباراته الأولى في كأس إنتركونتيننتال بطموح كتابة فصل جديد في تاريخه القاري والعالمي، وسط تحديات فنية وبدنية يأمل في تجاوزها لإكمال حلمه نحو اللقب.