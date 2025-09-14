قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسري غازي

يستهل بيراميدز مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد. 

ويلاقي الفائز من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.

بيراميدز يدخل البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين النهائيتين، ليحصد أول ألقابه القارية ويحجز مكانه في كأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أطلق المسابقة العام الماضي، لتقام بشكل سنوي بديلاً عن الصيغة القديمة لكأس العالم للأندية، مع استمرار إقامة مونديال الأندية بحلته الجديدة كل أربع سنوات.

بيراميدز يعاني من أزمة دفاعية، بعدما تأكد غياب المدافع محمود مرعي للإصابة، إلى جانب تعرض أحمد سامي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الرديف أمام تونس ودياً، ليجد يوريتشيتش نفسه مضطراً للاعتماد على الثنائي علي جبر وأسامة جلال فقط في قلب الدفاع.

كما يترقب الجهاز الفني الموقف الطبي لنجمي الفريق مصطفى فتحي ورمضان صبحي، الغائبين منذ بداية الموسم لعدم الجاهزية، إضافة إلى انتظار تحديد موقف لاعب الوسط مهند لاشين بعد إصابته مع منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم الغيابات، يملك بيراميدز عناصر قادرة على صناعة الفارق، في مقدمتهم المغربي محمد الشيبي، وزميله وليد الكرتي في خط الوسط، بجانب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، والجناحين أحمد عاطف "قطة" والبرازيلي إيفرتون دا سيلفا.

بيراميدز أوكلاند سيتي كأس الإنتر كونتننتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

كشف أثري جديد في جنوب سيناء

الكشف عن ورشة لصهر النحاس ومبانٍ إدارية ونقاط مراقبة في جنوب سيناء

ذكاء اصطناعي

معلومات الوزراء: توقعات بزيادة نمو سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة العالمي

وزير الزراعة خلال الافتتاح

وزير الزراعة يتفقد أجنحة معرض صحاري ويشيد بالعارضين

بالصور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد