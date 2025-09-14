الغندور يعلق على لقاء بيراميدز وأوكلاند سيتي في الإنتركونتننتال اليوم

علق الإعلامي خالد الغندور ، علي لقاء بيراميدز و نادي أوكلاند سيتي في مباراة اليوم.

وكتب خالد الغندور ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ”علي فكرة فيه فريق مصري هيلعب النهاردة علي كأس الإنتركونتننتال مع أوكلاند سيتي، ولو كسب هيلعب مع أهلي جدة في الرياض علي بطولة المحيط الهادي و أفريقيا و اسيا”.

ويستهل بيراميدز، مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويلاقي الفائز من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.