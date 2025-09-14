نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

ترأس الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة المنشآت الجامعية اجتماع لجنة المنشآت الجامعية بجامعة الزقازيق لمناقشة خطة تجديد مباني مدينتي "البطراوي" و"السلام ٢"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة،وبإشراف الدكتور وديد وليم أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة واستشاري المشروع.

شهد الاجتماع حضور المهندسة ولاء السيد أمين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس كمال مصطفى من الإدارة الهندسية، إلى جانب نخبة من أساتذة كلية الهندسة وطاقم الإشراف المتخصصين في مجالات الهندسة المدنية والميكانيكا والتكييف والحماية المدنية بالإدارة الهندسية.

أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أنه ستتضمن خطة التطوير صيانة وتجديد المباني المكونة من ستة طوابق، بحيث يُخصص الدور الأرضي لطلاب ذوي الإعاقة مع تزويدها بحمامات مجهزة بالكامل لتلبية احتياجاتهم، فيما سيتم تجهيز باقي الأدوار بنظام فندقي حديث يضم شبكات إنترنت عالية السرعة ومكاتب وقاعات مزودة بشاشات عرض وغرف منفصلة توفر بيئة سكنية متميزة، وسيتم تطويرها وفق أحدث معايير الجودة لتقديم خدمات متكاملة للطلاب.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور إيهاب الببلاوي صوراً توضيحية لحالة المباني المستهدفة، مؤكدا أن مشروع تجديد وصيانة المدن الجامعية يأتي في إطار رؤية جامعة الزقازيق لتوفير سكن طلابي متطور يليق بأبنائها، مع مراعاة جميع الفئات وخاصة الطلاب من ذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير أماكن إقامة عصرية تواكب التجهيزات الفندقية الحديثة وتلبي احتياجات طلاب الجامعة.