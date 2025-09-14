إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

دعا نائب في البرلمان الإيراني قطر إلى طرد القوات الأمريكية من أراضيها، وفتح الباب أمام الحرس الثوري الإيراني لنشر صواريخ فائقة السرعة، في عرض وصف بأنه "مظلة دفاعية ضد إسرائيل".

ووجه النائب الإيراني مجتبى زارعي، رسالة مباشرة عبر منصة "إكس" إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقترحا أن "تطرد قطر الجيش الأميركي المتواطئ مع إسرائيل"، وأن "تسمح للقوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري بنشر صواريخ فاتح الأسرع من الصوت على أراضيها لحماية سيادتها"، بحسب ما نشره بالفارسية.

