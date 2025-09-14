وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى حائط البراق في مدينة القدس المحتلة، و ذلك وفقا لما تم تداوله من لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات المتداولة نتنياهو وروبيو وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب، وهم يتلون آيات توراتية أثناء تواجدهم في المكان.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صباح اليوم الأحد، إلى إسرائيل لإجراء محادثات حول غزة وهجوم الدوحة.

وقبل مغادرته، أكد روبيو للصحفيين مجددا أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضين عن الغارة الإسرائيلية على قطر.

وقال روبيو ، إن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل لن تتأثر، لكنه سيناقش مع الإسرائيليين كيفية تأثير الغارة على رغبة ترامب في ضمان عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس، والقضاء على المسلحين وإنهاء الحرب في غزة.

وبعد زيارته لإسرائيل، من المقرر أن ينضم روبيو إلى ترامب في زيارته المقررة لبريطانيا خلال أيام.