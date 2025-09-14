قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير إسرائيلي: 100 ألف جندي مهددون بإعاقات جسدية

جيس الاحتلال الاسرائيلي
جيس الاحتلال الاسرائيلي
فرناس حفظي

حذرت إدارة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية من أبعاد خطيرة لتداعيات الحرب الجارية، بعدما ارتفع عدد الجنود المصابين والجرحى إلى نحو 20 ألف حالة جديدة منذ اندلاعها، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 100 ألف جندي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، نصفهم تقريبا يعانون من إعاقات نفسية.


ووفقا لرئيسة الإدارة  الإسرائيلية ليمور لوريا، فإن النمط المعتاد يكشف أن “المشاكل النفسية تظهر غالبا بعد انتهاء المعارك”، مشيرة إلى أن القسم يتلقى شهريا نحو ألف طلب لإثبات إصابة مرتبطة بالحرب الحالية، إضافة إلى 600 طلب آخر من جولات سابقة.


أعباء متزايدة على منظومة العلاج


تشير بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية  إلى أن من بين 20 ألف جندي أُدخلوا حتى الآن إلى برامج إعادة التأهيل في إطار عملية  الحرب على غزة ، يعاني 45% من إصابات جسدية، و35% من إصابات نفسية، و20% من مزيج بين الاثنين.
وتؤكد التقديرات أن معدل الإصابات النفسية مرشح للارتفاع، إذ غالبا ما يتم اكتشافها بعد مرور وقت طويل على انتهاء القتال.
حاليا، يتابع القسم نحو 31 ألف مريض نفسي يعانون من اضطرابات القلق والاكتئاب وصعوبات التكيف واضطراب ما بعد الصدمة، في رقم يعد قياسيا ويكشف حجم الضغوط الهائلة على منظومة الصحة النفسية.


تحديات مركبة


لوريا أوضحت أن "الإعاقة النفسية تخرج المقاتل من الخدمة بثلاثة أضعاف أسرع من الإصابة الجسدية"، مضيفة: "لا يوجد علاج سحري للصدمات النفسية، وتأثيرها على الاندماج الأسري والمجتمعي أشد وطأة بكثير".


كما حذرت من تحدي الانتحار في صفوف الجيش الاسرائيلي الذي وصفته بأنه "تحد وطني يتطلب تعاون العائلات والمجتمع ومؤسسات الرعاية الصحية".


إصابات بالغة ومعاناة طويلة الأمد


إلى جانب الإصابات النفسية، هناك مئات الحالات الجسدية المعقدة، بينها 99 حالة بتر في الأطراف و16 حالة شلل كامل، فضلاا عن أكثر من 160 إصابة دماغية متفاوتة الخطورة، وتقول لوريا إن "حتى الإصابات الدماغية الطفيفة ليست بالهينة، إذ تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والأداء وتُصعّب العودة إلى العمل".


وقد افتتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية قسما خاصا لعلاج إصابات الرأس في مستشفى شيبا وتسعى إلى توسيعه، في محاولة لمواجهة التدفق المستمر للحالات الحرجة.

وزارة الدفاع الإسرائيلية إعاقات نفسية رئيسة الإدارة الإسرائيلية عملية السيوف الحديدية غزة الإصابات النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

الدكتور محمد المنسي

الحجر الزراعي المصري يشارك في ورشة بـ عمان لمراجعة معايير الصحة النباتية

سفير عُمان بالقاهرة: "قمة الدوحة" تنعقد في لحظة بالغة الدقة والخطورة

سفير عُمان بالقاهرة: "قمة الدوحة" تنعقد في لحظة بالغة الدقة والخطورة

القداس الإلهي

أجواء روحية في كنيسة مارمرقس والبابا أثناسيوس بشبرا خلال تدشين الأيقونات

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد