أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة
شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة
شاهد.. صور غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدوري
هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟.. الأزهر يوضح الحكم الشرعي
مدير الإغاثة الطبية في غزة: اضطررنا اليوم لإخلاء المركز الرئيسي.. وجميع الإمدادات متوقفة
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يمنع استخدام كلمات "هامبورجر" و "آيس كريم" في بلاده

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
هاجر رزق

أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعليمات صارمة بحظر استخدام عدد من الكلمات الأجنبية، بهدف الحفاظ على هوية بلاده و يحميها من الغزو الثقافي الغربي.

ومن ضمن الكلمات المحظورة مثلا: "هامبورجر"، و"كاراوكي"، و"آيس كريم"، التي يصفها الزعيم الكوري الشمالي بأنها كلمات ذات طابع غربي لا تتماشى مع هوية البلاد الاشتراكية.

و أفادت صحيفة "ذا صن"، أن هذه التعليمات تستهدف  عامة الشعب و تشمل أيضا المرشدين السياحيين الذين يتولون استقبال الزوار الأجانب، خاصة من روسيا والصين، في منتجع وونسان السياحي المطل على بحر اليابان، والذي يروّج له النظام باعتباره واجهة سياحية تعكس صورة كوريا الشمالية أمام العالم، وفقا

وبحسب تقارير نشرها موقع "ديلي إن كيه" المعارض، يخضع ما بين 20 إلى 30 مرشدا سياحيا لبرنامج تدريبي مكثف تشرف عليه كوادر من "قسم الكوادر" في حزب العمال الكوري الشمالي بمقاطعة كانغوون.

ويهدف هذا البرنامج إلى تلقين هؤلاء المرشدين مفردات بديلة للمصطلحات الأجنبية، وضمان التزامهم باستخدام اللغة الكورية الشمالية التقليدية، بعيدًا عن أي تأثير غربي أو جنوبي.

و وفقا للمصادر، الهدف المعلن من هذا البرنامج، هو "إعادة صياغة الخطاب السياحي" بما يتماشى مع الهوية اللغوية والسياسية التي يفرضها النظام.

ومن بين التعليمات اللافتة، يُطلب من المرشدين استبدال كلمة "هامبورغر" بعبارة داجين-كوغي غيوبّانغ، والتي تعني حرفيا "خبز مزدوج مع لحم مفروم"، فيما تحل كلمة إسيكيمو (إسكيمو) محل "آيس كريم".
أما أجهزة "كاراوكي"، المنتشرة في كوريا الجنوبية بشكل واسع، فيتم الإشارة إليها بوصفها "آلات المرافقة على الشاشة".

كوريا الشمالية الكلمات الأجنبية هوية هامبورجر آيس كريم

