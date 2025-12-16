إسلام عزام: 80% من المكودين الجدد بالبورصة المصرية شباب

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن نسبة كبيرة من المتعاملين في سوق المال المحلية في الفئة من 18 إلى 45 عاما، وإن الشباب يمثلون نحو 80% من المكودين الجدد، الذين وصل عددهم إلى 147 ألفًا العام الجاري بزيادة 20% عن العام المقارن.

وأكد الدكتور إسلام عزام، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030"، أن هذه الأرقام تعكس نشاط السوق بصورة كبيرة.

وأضاف أن شركات عديدة في السوق الأولية تتجه للحصول على التمويل من خلال زيادة رؤوس الأموال وإصدار أسهم وسندات عبر البورصة، حيث سجلت 65 مليار جنيه في 2025، مقابل 25 مليار جنيه بالعام الماضي.