محافظات

محافظ أسيوط يتفقد قصر الثقافة ومشغل الخزف ويؤكد: الثقافة ركيزة أساسية لبناء الإنسان

محافظ أسيوط يتفقد قصر الثقافة ومشغل الخزف
محافظ أسيوط يتفقد قصر الثقافة ومشغل الخزف
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية داخل قصر ثقافة أسيوط بحي غرب، في إطار اهتمام المحافظة بدعم الحركة الثقافية والفنية، وتعزيز الدور التنويري لقصور الثقافة باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الحضاري.

 الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة للجمهور

رافق المحافظ خلال الزيارة خالد خليل، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، وداليا تادرس، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، حيث تفقدوا عددًا من أقسام القصر واطلعوا على الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة للجمهور، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى استفادة المواطنين منها.

وشملت الجولة تفقد فرن الخزف ومشغل الحرف اليدوية، حيث أكد محافظ أسيوط أن صناعة الخزف من الحرف التراثية العريقة التي تتميز بها المحافظة، لما تحمله من قيمة فنية وثقافية تعكس عمق الحضارة المصرية، وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الحرفة ودعم العاملين بها، مع تعظيم الاستفادة من إمكانات مشغل الخزف في تدريب النشء والشباب وصقل مهاراتهم.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر ضرورة الربط بين الحرف التراثية والتعليم التطبيقي، بما يسهم في إكساب المتدربين مهارات عملية حقيقية يمكن تحويلها إلى فرص عمل، وخلق أجيال قادرة على تطوير التراث بروح عصرية.

كما شدد المحافظ على أهمية الاهتمام بالنشء والتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ برامج مشتركة تستهدف الطلاب، وتسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية روح الانتماء لديهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، مؤكدًا أن دمجهم في الأنشطة الثقافية واجب وطني، مشيدًا بالطالب إبراهيم عبد السلام كنموذج مشرف للإرادة والتميز، وموجهًا بتقديم الدعم الكامل للمواهب المتميزة منهم.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ أسيوط بتكثيف وتنوع الأنشطة والورش الفنية داخل قصر الثقافة وخارجه، لضمان وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف الفئات، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للقطاع الثقافي باعتباره قوة ناعمة تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة وترسيخ القيم الإيجابية.

أسيوط قصر ثقافة أسيوط الحركة الثقافية الهوية الوطنية فرع هيئة تنمية الصعيد الحرف التراثية

