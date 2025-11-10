قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
توك شو

تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على شبكة بي بي سي، متهمًا إياها بتعمد تشويه صورة مصر ونشر تقارير مضللة منذ سنوات، مؤكدًا أن القناة فقدت مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي بسبب ما وصفه بـ”التحريف المتعمّد للحقائق”.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، قال موسى إن المؤسسة الإعلامية البريطانية دأبت على اقتطاع مقاطع فيديو من سياقها واستخدامها بطريقة تسيء إلى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان على دراية منذ البداية بنهجها غير المهني في تغطية الأخبار المتعلقة بمصر.

وأضاف موسى أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب كان قد وجه اتهامات مماثلة إلى الشبكة نفسها، واصفًا إياها بأنها “غير نزيهة”، وهو ما يؤكد بحسب موسى أن ممارسات القناة لم تقتصر على مصر فقط، بل شملت دولًا عديدة.

وأشار إلى أن “بي بي سي” لطالما منحت مساحاتها الإعلامية لعناصر محسوبة على جماعات إرهابية، متسائلًا: «أين المهنية والموضوعية التي يتحدثون عنها؟»، داعيًا إدارة القناة إلى مراجعة سياساتها الإعلامية وإغلاق أبوابها أمام من يستغلها لنشر الفوضى والأكاذيب.

وفي ختام حديثه، وجه موسى رسالة دعم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثنيًا على مواقفه ضد المنصات الإعلامية التي تضلل الرأي العام، قائلاً: «نؤيد كل من يسعى إلى محاسبة المؤسسات التي تتلاعب بالحقائق وتخدع الجمهور».

احمد موسى صدى البلد BBC اكاذيب دونالد ترامب

