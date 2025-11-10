تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على شبكة بي بي سي، متهمًا إياها بتعمد تشويه صورة مصر ونشر تقارير مضللة منذ سنوات، مؤكدًا أن القناة فقدت مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي بسبب ما وصفه بـ”التحريف المتعمّد للحقائق”.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، قال موسى إن المؤسسة الإعلامية البريطانية دأبت على اقتطاع مقاطع فيديو من سياقها واستخدامها بطريقة تسيء إلى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان على دراية منذ البداية بنهجها غير المهني في تغطية الأخبار المتعلقة بمصر.

وأضاف موسى أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب كان قد وجه اتهامات مماثلة إلى الشبكة نفسها، واصفًا إياها بأنها “غير نزيهة”، وهو ما يؤكد بحسب موسى أن ممارسات القناة لم تقتصر على مصر فقط، بل شملت دولًا عديدة.

وأشار إلى أن “بي بي سي” لطالما منحت مساحاتها الإعلامية لعناصر محسوبة على جماعات إرهابية، متسائلًا: «أين المهنية والموضوعية التي يتحدثون عنها؟»، داعيًا إدارة القناة إلى مراجعة سياساتها الإعلامية وإغلاق أبوابها أمام من يستغلها لنشر الفوضى والأكاذيب.

وفي ختام حديثه، وجه موسى رسالة دعم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثنيًا على مواقفه ضد المنصات الإعلامية التي تضلل الرأي العام، قائلاً: «نؤيد كل من يسعى إلى محاسبة المؤسسات التي تتلاعب بالحقائق وتخدع الجمهور».