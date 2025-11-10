قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
توك شو

بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حجم الإقبال في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، كثيف، ووصف المشهد بأنه لافت جدًا على مدار اليوم.

وقال، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أجرى جولة طويلة اليوم استمرت حوالي 5 ساعات، وكان برفقته اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، مشيرًا إلى أن ما قام به النائب محمد أبو العينين واللواء كمال الدالي عبَّر عن رسالة المحبة والتقدير في عيون المواطنين.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد، وأن المواطنين نزلوا لدعمه تقديرًا لمحبتهم له، مؤكدًا أن هذه المحبة حقيقية وحفاوة كبيرة تعكس حضورًا وكثافة انتخابية مرتفعة في محافظة الجيزة، وأن هذا المستوى من التقدير لا نجده مع أي مرشح آخر.

وأشار إلى أن هناك مشاركة واسعة من جيل الشباب في الانتخابات اليوم، وأن أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين، مع وجود العديد من الصور والفيديوهات التي تعكس هذا الحب والتقدير.

واختتم: النائب محمد أبو العينين دائمًا يحرص على العمل الميداني، ما يفسر هذا الدعم والحفاوة، مؤكدًا أن جولاته ستستمر غدًا؛ لتوضح للناس مدى قربه ومحبتهم له، وأن الصورة العامة تعكس الانضباط والحفاوة التي يحظى بها.

