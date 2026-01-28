تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء في العاشرة على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويخوض باريس سان جيرمان اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على نيوكاسل صاحب المركز السابع، لتتحول المباراة إلى مواجهة مباشرة على ترتيب متقدم وضمان أفضلية مهمة في مشوار التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويعاني نيوكاسل من غياب بعض لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات، حيث لا تزال جاهزية الثنائي البرازيلي برونو جيماريش وجويلينتون محل شك، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق الإنجليزي أمام حامل اللقب، في ظل أهمية تأثيرهما الفني والبدني في وسط الملعب.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: سافونوف

سافونوف خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديز

أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديز خط الوسط: فيتينا – وارن زاير إيميري – جواو نيفيز

فيتينا – وارن زاير إيميري – جواو نيفيز خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – باركولا

وفي حال غياب أحد لاعبي نيوكاسل الأساسيين أو كليهما، قد يلجأ المدرب إيدي هاو إلى إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق، مع منح مساحات أكبر للاعبين مثل جاكوب رامزي، جو ويلوك، وأنتوني إيلانجا، في اختبار صعب على أحد أصعب ملاعب القارة.

نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا:



تتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب لتحديد الفرق الثمانية المتبقية في الدور ثمن النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:



تنطلق مواجهة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب «حديقة الأمراء»، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.