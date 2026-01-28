بعد اعتزاله.. يوسف شحاتة يتراجع وينضم لصفوف سلة الاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات عودة اللاعب يوسف شحاتة إلى صفوف فريق كرة السلة بالنادي، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية

و وقع " شحاته " عقداً يمتد لموسمين ونصف، ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2028-2027

ويُعد "شحاتة" أحد أبرز اللاعبين الذين يجيدون تقديم الإضافة الفنية لسلة زعيم الثغر.

وقد جرت المفاوضات الخاصة بالتعاقد من خلال جلسة أون لاين عبر وسائل الاتصال المرئى عن بعد نظرا لتواجد اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور محمد سلامة رئيس النادي، و حازم الرجال أمين الصندوق، ومحمد خميس، و محمد رمضان أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة تفاصيل وبنود التعاقد بما يضمن استمرار مسيرة اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة