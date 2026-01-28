استكمل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حلقات الموسم الثاني من برنامج "نوابغ الأزهر"، الذي يشهد منافسات علمية وثقافية مكثفة بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المتميزين، حيث تمت المنافسة بين طلاب وطالبات منطقتي الأقصر والوادي الجديد الأزهريتين.

برنامج “نوابغ الأزهر” يواصل حلقاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وشهدت الحلقة منافسة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز فريق منطقة الوادي الجديد الأزهرية، ليضمن تأهله إلى التصفيات النصف نهائية للمسابقة، حيث دارت المنافسة بين الفريقين في إطار أسئلة متنوعة شملت العلوم الشرعية، والإنسانية، والثقافية، والفكرية.

وتهدف مسابقة «نوابغ الأزهر»، إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر الشريف، وإظهار تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم والأدب، كما تحفز على تشجيع التنافس الإيجابي في مجال القراءة والاطلاع، حيث يتنافس الطلاب من 8 مناطق أزهرية، يمثل كل منطقة فريق من أربعة طلاب وطالبات يتم اختيارهم بعناية من المتفوقين، ليجيبوا عن مجموعة من الأسئلة، بعدها يتم تنظيم التصفيات بين منطقتين لكل حلقة، مما يعزز التفاعل والمنافسة بين الطلاب ويتيح لهم الفرصة لإظهار مهاراتهم المعرفية.

ويتم بث فعاليات المسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأزهر الشريف، بالتنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية والمركز الإعلامي للأزهر، مما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والتصفيات الحية لحظة بلحظة، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة من خلال منحهم جوائز مالية، دروعًا تذكارية، أوشحة، وشهادات تقدير.

ويأتي برنامج "نوابغ الأزهر" في إطار جهود الأزهر الشريف لتحفيز القدرات، ورعاية المتميزين من أبنائه، وتحت رعاية د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهدف تحفيز الطلاب على المزيد من البحث والتعلم والتطوير المستمر، بالإضافة إلى تعزيز حب العلم والتفكير النقدي لدى طلاب الأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).