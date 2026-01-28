أحمد موسى: متابعة يومية لمشروعات «حياة كريمة» واجتماعات حكومية لضبط الأسعار |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مختلف المحافظات، إلى جانب عقد الحكومة اجتماعات متواصلة تستهدف تعزيز الأمن والأمان والعمل على استقرار الأسعار.



وأوضح “موسى” خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النائب محمد أبو العينين وجّه التحية لرجال الشرطة، وعلى رأسهم وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن العالم يقدّر دور مصر، وأن وزارة الداخلية تعمل في صمت، بينما تتحدث الإنجازات عن نفسها.



وأضاف أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا، وقادرًا على التمييز بين من يعمل ومن لا يعمل، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية، يضع أمن مصر واستقرارها وسلامة شعبها في مقدمة أولوياته رغم التحديات والظروف الصعبة.



وأشار إلى حرص الرئيس السيسي على بناء جهاز شرطة عصري وقوات مسلحة على أعلى مستوى، للحفاظ على الدولة المصرية، ومواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المواطنين يشعرون بحجم الجهود المبذولة على أرض الواقع.

