انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ومركبات نيابات ، وذلك يوم الأحد 2 فبراير القادم.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم جلسة المزاد سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وميكروباصات وتروسيكلات وتكاتك وبيتش باجي وموتوسيكلات من علامات " مازدا – تويوتا – مرسيدس – نصر – رمسيس – ميتسوبيشي – ترامو – بيجو – سوزوكي – إيسوزو – هيونداي – جيلي – نيسان – كيا – دايو – شيفروليه – فيات" .

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.