مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2026

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 شيري أريزو 5 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيري أريزو 5 موديل 2026، وتنتمي شيري أريزو 5 لفئة السيارات السيدان .

محرك شيري أريزو 5 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لترا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد شيري أريزو 5 موديل 2026

تأتى سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

مواصفات شيري أريزو 5 موديل 2026

زودت سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للركاب، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، حساسات خلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، مدخل AUX، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، نوافذ كهربائية أمامية، نوافذ كهربائية خلفية.

وتحتوب سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 أيضا على زجاج فاميه، تكييف، ريموت كنترول، مرايات كهربائية، فرش قماش، باور ستيرنج، نظام ذكي لركن السيارة، جنوط رياضية، إنذار ضد السرقة، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب.

سعر شيري أريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه.

