سعر فورد موستنج دارك هورس SC في السعودية

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026، وتنتمي دارك هورس SC لفئة السيارات الكوبيه الرياضية الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026

تحصل سيارة فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي سوبر تشارج، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026

زودت سيارة فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرامل بريمبو، وبريكات كاربون سيراميك مع كليبرات باللون الأحمر السباقي ”Race Red“، وبها عجلات كاربون فايبر لتقليل الوزن وزيادة سرعة الاستجابة على المنعطفات، وبها إطارات ميشلان بايلوت سبورت كب 2 R، وبها جناح خلفي ضخم يوفر قوة ضغط لأسفل (Downforce) تصل إلى 280 كجم عند سرعة 290 كم/ساعة .

وجدير بالذكر ان شركة فورد نجحت في ملء الفجوة الكبيرة بين نسخة دارك هورس العادية وبين الوحش الكاسر موستنج GTD .

سعر فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026

تباع سيارة فورد موستنج دارك هورس SC موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 4.7 مليون ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد من عام 1903 حتي عام 1907 ، وأسسها هنري فورد مع 12 مستثمر، وتم بيع أول سيارة في يوليو من عام 1903، وحققت الشركة أرباح فورية.

وجاءة ثورة "موديل تي" وخط التجميع من عام 1908حتي عام 1927، وذلك جعلها أول سيارة شعبية، وأحدث هنري فورد ثورة بتقديم "خط التجميع المتحرك"، مما قلل زمن إنتاج السيارة بشكل هائل.

وفي القرن 21 واجهت صعوبات مالية ولكنها تجنبت الإفلاس والإنقاذ الحكومي، وعادت للربحية، وتعد فورد اليوم ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في أمريكا وسادسة عالمياً، مع تركيز قوي على السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية، وتستمر عائلة فورد في الاحتفاظ بنفوذ تاريخي في إدارتها.