طلاب إعلام بسوهاج الأهلية يصنعون بداية استثنائية.. ويحققون نسبة نجاح 96%

أعلنت جامعة سوهاج الأهلية عن ظهور نتائج الفرقة الأولى بكلية الإعلام، والتي أسفرت عن نسبة نجاح بلغت 96%، ليؤكد هذا التميز نجاح المنظومة التعليمية بالجامعة.

وحرصها على إعداد جيل إعلامي يمتلك المهارات العلمية والعملية، ويعزز دور الإعلام في بناء المجتمع.

جامعة سوهاج

وقدم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة خالص التهنئة للطلاب على هذا التفوق المشرف، مؤكدًا ان ما حققه الطلاب هو ثمرة لجهد والتزام.

وبداية حقيقية لمستقبل إعلامي مشرق يحمل رسالة الوعي والمسؤولية، داعيا الطلاب إلى مواصلة السعي والعمل، والحفاظ على هذا المستوى المتميز، ومشيدا بالطلاب الأوائل علي مستوي الكلية باعتبارهم نموذج مشرفة في التفوق والتميز.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، مديرة برامج كلية الإعلام، أن هذه النتائج تمثل بداية قوية ومبشرة لمسيرة كلية الإعلام داخل الجامعة، مقدمة الشكر لادارة الجامعة علي ماتقدمه من دعم متواصل للكلية لتقديم تجربة تعليمية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يؤهل الطلاب لسوق العمل الإعلامي.