مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية

أكد علي عبد الحليم مدير المتحف المصري بالتحرير، أن المتحف المصري يضم روائع الفن المصري القديم بأنواعه المختلفة وسيظل أيقونة المتاحف .



وقال علي عبد الحليم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" كهنة طيبة كان لهم دور سياسي في مصر القديمة وبناء على ذلك كان يتم دفنهم في افضل أنواع التوابيت ".



وتابع علي عبد الحليم: "المصري القديم لما كان بيخاف على شيء قيم يقوم بإخفائه ونحن نقوم بعرض خبيئة تضم مجموعة من الآثار الفريدة بالمتحف المصري بالتحرير".



واكمل علي عبد الحليم :" لدينا خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي داخل المتحف المصري بالتحرير وتجديد البنية التحتية للمتحف المصري بالتحرير ".

