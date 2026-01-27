نائب وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الطاجيكستاني يزوران المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، وفرخ حامد الدين شريف زاده نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان والوفود المرافقة لهما، وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى مصر.

المتحف المصري الكبير

وقد كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي رحب بهم وتحدث نعم عن رؤية المتحف ورسالته وأهم كنوزه، كما قدم لهم الهدايا التذكارية من المتحف.

وتضمنت الزيارة جولة شاملة للمتحف، تضمنت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تسرد تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر عصورها المختلفة، بدءًا من عصر بداية الأسرات، مرورًا بالعصور المتعاقبة، وحتى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، التي تعرض مقتنيات الملك الذهبي لأول مرة كاملة في مكان واحد. واختُتمت الجولة بزيارة متحف مركب الملك خوفو.

وفي ختام الزيارتين، أعرب الجانبان عن إعجابهم بما يضمه المتحف من كنوز أثرية فريدة، مشيدين بروعة سيناريو العرض المتحفي، ودقة إخراجه، وما يعكسه من صورة حضارية متميزة لمصر وتاريخها العريق.

