خبير: المتحف المصري الكبير سيكون من أهم المقاصد السياحية

تحدث الخبير السياحي شادي البيلي، عن تأثير زيارة سبيد والمشاهير على السياحة المصرية، ودور تلك الزيارات على تنشيط السياحة وجذب السياح، توقعات موسم الشتاء.

وقال شادي البيلي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن موسم الشتاء الحالي يختلف تماما، لكونه يشهد نتاج وثمار جهود الدولة لتطوير السياحة خلال عام 2025، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وغيره من الأماكن السياحية.

واضاف أن أعداد السائحين ستكون تصاعدية خلال عام 2026، والمتحف المصري الكبير سيكون من أهم المقاصد السياحية في عام 2026، متابعا: السياحة في الشتاء ترتكز على الواحات والمحميات الطبيعية.

ولفت إلى أن المقاصد الشتوية والأقصر وأسوان والواحات والسياحة العلاجية، أكثر الأماكن التي يتردد عليها السياح، خلال فصل الشتاء، وذلك لاعتدال الأجواء بها ومناسبها.