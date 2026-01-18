شريف فتحي: 33% زيادة في زوار السياحة الثقافية بمصر

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار،أن السياحة الثقافية حققت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 زيادة بنسبة 33% في أعداد الزائرين الأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية،فيما عدا المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير وهو ما يعني زيادة 4 مليون سائح إضافي خلال عام 2025.

أوضح شريف فتحي، أن رؤية الوزارة بإبراز تمييز مصر بتنوع سياحي لا يُضاهي ساهمت في خلق طلب على الأماكن السياحية للاستمتاع بأكثر من نمط سياحي وزيارة الأماكن السياحية والأثرية معاً.

وزير السياحة والآثار

أشار وزير السياحة والآثار،إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة ولكن من خلال ضوابط تضمن تحقيق الربح والحفاظ على الأثر.

واختتم الوزير حديثه بالإعراب عن شكره وتقديره للحضور ولكل من دعم فكرة دعم المجتمع الأثري المصري، مؤكداً على أن الهدف هو الإرتقاء بالمجال الأثري والسياحي من كافة النواحي.

يذكر أن أطلقت وزارة السياحة والآثار فعاليات مؤتمر "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة" الذي افتتحه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالمتحف القومي للحضارة المصرية.