دعاية فريدة لسياحة مصر .. كبير الآثاريين يعلق على زيارة اليوتيوبر الأمريكي سبيد

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة، أن زيارة اليوتيوبر الأمريكي “سبيد”، تعد نوعا غير تقليديا من الدعاية السياحية لمصر، مشيرا إلى وزارة السياحة تقوم بجهود كبيرة في هذا الملف.

وقال مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حرية الحركة التي تمتع بها اليوتيوبر سبيد، مع تواجده في عدد من المناطق بالقاهرة، تقدم رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة، أن زيارة سبيد، ستعمل على إحداث تأثير إيجابي على الشباب خاصة في جنوب شرق أسيا وإفريقيا.