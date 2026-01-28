قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس
دراما رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل صحاب الأرض
تطورات مثيرة في ملف نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
خطفت مصممة أزياء شهيرة وأجبرتها على التنازل عن شقتها.. حكم رادع من الجنايات
رابطة نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية
سفير مصر بالمغرب: علاقات القاهرة والرباط تاريخية ومتجذرة في عمق الحضارة
انهيار منزل غير مأهول بالسكان في قرية المحروسة بـ قنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الحرس الثوري الإيراني: التهديدات الأمريكية حرب نفسية.. ولدينا خطط لكل السيناريوهات
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
اقتصاد

الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه

مشغولات ذهبية
علياء فوزى

صعد سعر الذهب في الاسواق المحلية، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 7100 جنيه للبيع مقارنة 7040 جنيه بمستهل التعاملات المسائية بزيادة 60 جنيها في الجرام.

وعالميا ارتفعت سعر الآوقية  لتسجل 5328 مقابل 5268 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 60 دولارا. 

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال  التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8115 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8070   جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 7440  جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 7395 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7100  جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 7060 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6085 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 6050 جنيهاً. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4735 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4705 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى4055 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 4035 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 56800 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 56480 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو252385 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 250960 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5328.22 دولارًا.

