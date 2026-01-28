قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم البرنامج التدريبي للنواب الجدد

جانب من اليوم الختامي
جانب من اليوم الختامي

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء بمقرها، البرنامج التدريبي المقدم بالتعاون مع مجلس النواب للنواب الجدد، بحضور رفيع المستوى ضم قيادات مؤسسية وتشريعية بارزة.

وشهد اليوم الختامي حضور كل من المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، في تأكيد واضح على أهمية البرنامج ودوره في دعم مسيرة العمل النيابي.

وانطلق البرنامج يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 يناير، واستمر على مدار ستة أيام تدريبية، توزعت بين مقري الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة (391) عضوًا من السادة أعضاء مجلس النواب، مستهدفًا السادة النواب الذين يخوضون التجربة البرلمانية للمرة الأولى.

واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية، جمعت بين ورش العمل التطبيقية، والمناقشات المفتوحة، واللقاءات المباشرة مع نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المحاضرات التفاعلية، بما يضمن ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي داخل السياق البرلماني.

وفي كلمتها خلال ختام البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب، قالت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إن: ختام البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب اليوم لا يمثل مجرد نهاية لبرنامج تدريبي، بل انطلاقة حقيقية لتعزيز الأداء البرلماني المصري وبناء قادة قادرين على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة. وتلتزم الأكاديمية بدورها كمنصة وطنية لبناء الإنسان والقائد المصري، حيث استهدف البرنامج تزويد (391) نائبًا من الوجوه الجديدة بأحدث المعارف المرتبطة بآليات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، بما يضمن ممارسة نيابية قائمة على أسس علمية ووطنية راسخة وقادرة على مواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة، هذا البرنامج ليس فقط تدريبًا، بل خطوة عملية لترسيخ ثقافة العمل البرلماني المتوازن والمسؤول، وتمكين النواب من أدوات صنع القرار لصالح الوطن والمواطن.

أصبحت الأكاديمية الوطنية للتدريب رمزًا لإرادة الدولة المصرية في بناء الإنسان.


ومن جانبه، أوضح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب: «أصبحت الأكاديمية الوطنية للتدريب رمزًا لإرادة الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب مشروعها الوطني، إيمانًا بأن بناء البشر وتسليحهم بالعلم والمعرفة هو الضمانة الحقيقية لقوة الدولة واستدامة تقدمها».

وأعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به الأكاديمية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن، لما تقدمه من جهد علمي ومؤسسي رفيع في إعداد كوادر واعية، متمسكة بثوابت الوطن وقيمه، مشيرًا إلى أن ختام البرنامج التدريبي المشترك يُمثل إعلانًا عن جاهزية النواب الجدد لممارسة دورهم النيابي تحت قبة البرلمان، بعد اكتسابهم الأدوات العلمية اللازمة لصياغة تشريعات تلامس احتياجات المواطنين، وممارسة رقابة برلمانية فعّالة تدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

وبدوره، قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب: «يشكّل هذا البرنامج خطوة مهمة للارتقاء بالأداء البرلماني وتعزيز قدرات السادة النواب، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتحديات التشريعية والرقابية، ويضمن تعميق الفهم بأدوات العمل البرلماني الحديثة».

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذي أفرز بيئة مثالية لهذا البرنامج، ويعكس بوضوح رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياتها.

وأكد الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، قائلًا: «قمنا بتصميم البرنامج بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، وحرصنا على الموازنة بين المهارات المعرفية والفكرية واستشراف المستقبل، وقد استمر التدريب على مدار 6 أيام بين مقر الأكاديمية ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وركز بشكل مكثف على صناعة النائب الشامل القادر على إدارة الأزمات الإعلامية وفهم أبعاد التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، نحن فخورون بالمستوى الذي أظهره السادة النواب، ونؤكد أن الأكاديمية مستمرة في تقديم الدعم المعرفي لكافة مؤسسات الدولة».

محاور البرنامج

- الدبلوماسية البرلمانية، البروتوكول والإتيكيت والمراسم
- الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية، أهداف النمو والعدالة والاستدامة والتوازن الإقليمي، ودور البرلمان في مناقشة الخطة وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة
- التواصل السياسي والإعلامي: التعامل مع وسائل الإعلام، إدارة الأزمات، تصميم الحملات الإعلامية
- المهارات المعرفية والفكرية: استشراف المستقبل، تحليل السياسات العامة، إعداد أوراق السياسات، العمل الرقمي، التحول الرقمي، إدارة البيانات، تطوير أدوات الرقابة البرلمانية.

ويجسد هذا البرنامج رؤية الدولة المصرية لبناء برلمان قوي وواعٍ، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، في إطار تكامل مؤسسي يعكس ثقة القيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك أساسي في بناء المستقبل.

وتأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج التدريبي مجلس النواب المستشار هشام بدوي الدكتورة سلافه جويلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ترشيحاتنا

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

الأسبوع المقبل.. ترقبو إعلان نتيجة الإعدادية بالإسكندرية فور اعتمادها

جامعة سوهاج

طلاب إعلام بسوهاج الأهلية يصنعون بداية استثنائية.. ويحققون نسبة نجاح 96%

حملة لمجابهة التعديات على املاك الدولة بضواحي بورسعيد

تعليمات مشددة.. «الوالي»: لا تهاون مع الإشغالات والالتزام بالاشتراطات البيئية بضواحى بورسعيد|شاهد

بالصور

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد