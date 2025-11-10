الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع

شهدت محافظة الجيزة اليوم أجواء انتخابية استثنائية، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في مشهد يعكس الوعي الشعبي والحماس الوطني.

وخلال التغطية الخاصة للانتخابات ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، تحدث الإعلامي أحمد موسى عن الأجواء العامة، مؤكدًا أن الإقبال الكثيف منذ الصباح وحتى المساء يؤكد حرص المواطنين على المشاركة ودعم الاستقرار.

وأوضح موسى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية، قام بجولة انتخابية ميدانية امتدت لخمس ساعات متواصلة برفقة اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، حيث شهدا استقبالًا جماهيريًا واسعًا من أبناء المحافظة الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن تقديرهم له.

وأضاف أن هذه الحفاوة تعكس علاقة قوية ومتجذرة بين النائب والمواطنين، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن مشاهد الترحيب لم تكن مجرد لقطات عابرة، بل تعبير صادق عن تقدير حقيقي لجهوده المستمرة في دعم الأهالي وخدمتهم.

ولفت موسى إلى المشاركة البارزة للشباب في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ما يميز مشهد الجيزة هو تنوع الفئات العمرية التي خرجت للتصويت، وهو ما يعكس حيوية الشارع المصري ووعيه السياسي.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن النائب محمد أبو العينين يواصل جولاته الميدانية يوميًا للتواصل المباشر مع المواطنين، معتبرًا أن ما حدث اليوم هو مشهد من مشاهد الحب المتبادل بين نائبٍ قريب من الناس وناخبين يرون فيه رمزًا للعطاء والعمل الوطني.