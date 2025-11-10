وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي الذي تستضيفه مصر هو الأول من نوعه بين مصر دول مجلس التعاون الخليجي، ووفر منصة مهمة جدا للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين المصريين والقطاع الخاص المصري ونظرائه من دول الخليج الستة الشقيقة.

المنتدى يجسد عمليًا الدبلوماسية الاقتصادية

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في لقاء مع سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا المنتدى تجسيد عملي للدبلوماسية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تعمل دائما وزارة الخارجية على عقد شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع الدول الشقيقة والدول الصديقة.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ عقد هذا المنتدى تجسيد لعمق العلاقة والمصالح والمنافع المشتركة بما يعود بالنفع على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الستة بكل الخير والرفاهية والازدهار.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ هذا المنتدى سيكون الحلقة الأولى في سلسلة من التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.