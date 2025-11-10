قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
توك شو

وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان

وزير الخارجية
وزير الخارجية
عادل نصار

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي الذي تستضيفه مصر هو الأول من نوعه بين مصر دول مجلس التعاون الخليجي، ووفر منصة مهمة جدا للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين المصريين والقطاع الخاص المصري ونظرائه من دول الخليج الستة الشقيقة.

المنتدى يجسد عمليًا الدبلوماسية الاقتصادية

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في لقاء مع سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا المنتدى تجسيد عملي للدبلوماسية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تعمل دائما وزارة الخارجية على عقد شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع الدول الشقيقة والدول الصديقة.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ عقد هذا المنتدى تجسيد لعمق العلاقة والمصالح والمنافع المشتركة بما يعود بالنفع على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الستة بكل الخير والرفاهية والازدهار.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ هذا المنتدى سيكون الحلقة الأولى في سلسلة من التفاعلات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

