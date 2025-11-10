البارسا ينتظر عودة ابنه الأعظم.. مدرب برشلونة يعلق على زيارة ميسي لـ الكامب نو

علق الألماني هانز فليك المدير الفني لـ فريق برشلونة الإسباني على زيارة أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي المحترف فى الدوري الأمريكي لـ ملعب الكامب نو خلال الساعات الماضية.





وقال هانز فليك المدير الفني لـ فريق برشلونة الإسباني في تصريحات صحفية:



زيارة ليونيل ميسي إلى الكامب نو؟ حين يدخل هذا الرجل الملعب تشعر أن المكان يستعيد روحه من جديد. الكامب نو بدون ميسي كجسد بلا نبض، ووجوده فيه يُعيد الحياة إلى الجدران والجماهير. "





تابع مدرب برشلونة: ميسي قال: أتمنى أن أعود يوماً ما، ليس فقط لأقول وداعًا كلاعب، لأنني لم أحصل على ذلك أبداً؟ كلماته مؤلمة… لكنها حقيقية. لا فريق في أوروبا يستحق ميسي، لا أحد… إلا جمهور الكامب نو. هذا الملعب كُتب عليه أن يكون بيته إلى الأبد".





أضاف مدرب برشلونة: ما يربط ميسي ببرشلونة ليس عقدًا ولا أرقامًا… إنه تاريخ، وعاطفة لا تُشبه أي شيء في كرة القدم. كل خطوة يخطوها نحو الكامب نو تُشعل فينا الأمل من جديد.





واصل مدرب برشلونة: "ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ليس فقط لأنه صنع الأمجاد، بل لأنه جعل كرة القدم أجمل مما كانت عليه. أتمنى يوماً أن أكون على مقاعد التدريب حين يعود… لأن من يُدرّب ميسي، يلمس جوهر اللعبة نفسها. "يبدو أن العودة أصبحت وشيكة… والبرسا ينتظر ابنه الأعظم".



تفاصيل زيارة ميسي السرية لـ برشلونة



فاجأ أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي الجميع بنشر صور له عبر حسابه على إنستجرام من داخل أرض ملعب كامب نو، للإطلاع على على سير أعمال تجديد ملعب البلاوجرانا.وقام ليونيل ميسي بزيارة مفاجئة لملعب كامب نو في برشلونة دون إخطار النادي أو طلب إذن مسبق، حيث تمت الزيارة في منتصف الليل خلال رحلته إلى برشلونة قبل انتقاله إلى أليكانتي للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني.





وأكد نادي برشلونة لاحقًا أن ميسي طلب الإذن من موظفي الأمن وتمت الموافقة على زيارته، معبرًا عن ترحيبه بعودته بعبارة "ستكون دائماً مرحباً بك في منزلك، ليو".





وأرفق لاعب برشلونة السابق الصور مع تعليق مؤثر: "ليلة أمس عدت إلى مكان أفتقده بروحي، المكان الذي كنت فيه سعيدًا جدًا، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة بأنني أسعد شخص في العالم".





وأضاف: "أتمنى أن أعود يوماً ما، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، لأنني لم أحصل على ذلك أبداً".





يتواجد أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي حاليًا في إسبانيا للتحضير لمباراة ودية ضد أنجولا.ويشارك الأسطور في تصفيات كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث نجح فريقه إنتر ميامي في إقصاء ناشفيل في سلسلة من ثلاث مباريات: فازوا 3-1 وخسروا 2-1، وفي المباراة الأخيرة فازوا 4-0 بهدفين وتمريرة حاسمة من الأرجنتيني.





وقبل مباراة نصف النهائي، التي تُقام من مباراة واحدة، ضد سينسيناتي، سيخوض ميسي مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني ضد أنجولا يوم الجمعة 14 نوفمبر، حيث تقام المباراة في إسبانيا.





اللحظات الأخيرة لـ ميسي

آخر مرة دخل فيها ليو ميسي ملعب كامب نو كانت في 15 مايو 2021، في مباراة بالدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو (1-2)، دخل الأرجنتيني الملعب دون أن يعلم أنها ستكون آخر زيارة له، وآخر مرة يُسجل فيها هدفًا بقميص برشلونة.





وذهب في إجازة واثقا تماما من قدرته على التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع نادي برشلونة، لطالما كانت هذه أمنيته، لكن عند عودته إلى العاصمة الكتالونية، حالت الظروف المالية للنادي دون ذلك.





وودع ميسي الجمهور في حفل مهيب في قاعة أوديتوري 1899، وسط دموع في 8 أغسطس 2021، قبل أن يتوجه إلى باريس سان جيرمان.





وبعد موسمين قضاهما في العاصمة الفرنسية، اتجه إلى الدوري الأمريكي للانضمام إلى إنتر ميامي، حيث لعب إلى جانب جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، وخافيير ماسكيرانو كمدرب.





انضم ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعب "11 نوفمبر"، في إطار الاحتفالات بـ عيد استقلال أنجولا، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.





ومن المقرر أن تكون المواجهة احتفالية كبرى، حيث تقدر تكلفتها بنحو 12 مليون دولار، نظرًا لمشاركة ميسي ونجوم المنتخب الأرجنتيني، ما يجعلها واحدة من أغلى المباريات الودية في تاريخ القارة الإفريقية.





ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر موقع "إكس" صورة لميسي أثناء وصوله إلى معسكر المنتخب، برفقة زميله في إنتر ميامي ورفيقه في منتخب التانجو رودريجو دي بول، في أجواء احتفالية بين الجماهير.