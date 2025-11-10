مرحب بك في منزلك يا ليو.. تفاصيل زيارة ميسي السرية لـ برشلونة

فاجأ أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي الجميع بنشر صور له عبر حسابه على إنستجرام من داخل أرض ملعب كامب نو، للإطلاع على على سير أعمال تجديد ملعب البلاوجرانا.وقام ليونيل ميسي بزيارة مفاجئة لملعب كامب نو في برشلونة دون إخطار النادي أو طلب إذن مسبق، حيث تمت الزيارة في منتصف الليل خلال رحلته إلى برشلونة قبل انتقاله إلى أليكانتي للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني.





وأكد نادي برشلونة لاحقًا أن ميسي طلب الإذن من موظفي الأمن وتمت الموافقة على زيارته، معبرًا عن ترحيبه بعودته بعبارة "ستكون دائماً مرحباً بك في منزلك، ليو".





وأرفق لاعب برشلونة السابق الصور مع تعليق مؤثر: "ليلة أمس عدت إلى مكان أفتقده بروحي، المكان الذي كنت فيه سعيدًا جدًا، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة بأنني أسعد شخص في العالم".





وأضاف: "أتمنى أن أعود يوماً ما، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، لأنني لم أحصل على ذلك أبداً".





يتواجد أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي حاليًا في إسبانيا للتحضير لمباراة ودية ضد أنجولا.ويشارك الأسطور في تصفيات كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث نجح فريقه إنتر ميامي في إقصاء ناشفيل في سلسلة من ثلاث مباريات: فازوا 3-1 وخسروا 2-1، وفي المباراة الأخيرة فازوا 4-0 بهدفين وتمريرة حاسمة من الأرجنتيني.





وقبل مباراة نصف النهائي، التي تُقام من مباراة واحدة، ضد سينسيناتي، سيخوض ميسي مباراة ودية مع المنتخب الأرجنتيني ضد أنجولا يوم الجمعة 14 نوفمبر، حيث تقام المباراة في إسبانيا.





اللحظات الأخيرة لـ ميسي

آخر مرة دخل فيها ليو ميسي ملعب كامب نو كانت في 15 مايو 2021، في مباراة بالدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو (1-2)، دخل الأرجنتيني الملعب دون أن يعلم أنها ستكون آخر زيارة له، وآخر مرة يُسجل فيها هدفًا بقميص برشلونة





وذهب في إجازة واثقا تماما من قدرته على التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع نادي برشلونة، لطالما كانت هذه أمنيته، لكن عند عودته إلى العاصمة الكتالونية، حالت الظروف المالية للنادي دون ذلك.





وودع ميسي الجمهور في حفل مهيب في قاعة أوديتوري 1899، وسط دموع في 8 أغسطس 2021، قبل أن يتوجه إلى باريس سان جيرمان.





وبعد موسمين قضاهما في العاصمة الفرنسية، اتجه إلى الدوري الأمريكي للانضمام إلى إنتر ميامي، حيث لعب إلى جانب جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، وخافيير ماسكيرانو كمدرب.





انضم ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعب "11 نوفمبر"، في إطار الاحتفالات بـ عيد استقلال أنجولا، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.





ومن المقرر أن تكون المواجهة احتفالية كبرى، حيث تقدر تكلفتها بنحو 12 مليون دولار، نظرًا لمشاركة ميسي ونجوم المنتخب الأرجنتيني، ما يجعلها واحدة من أغلى المباريات الودية في تاريخ القارة الإفريقية.





ونشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر موقع "إكس" صورة لميسي أثناء وصوله إلى معسكر المنتخب، برفقة زميله في إنتر ميامي ورفيقه في منتخب التانجو رودريجو دي بول، في أجواء احتفالية بين الجماهير.





قائمة منتخب الأرجنتين



وأعلن المدير الفني ليونيل سكالوني القائمة الرسمية للمباراة، والتي ضمت أبرز نجوم التانجو وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وجاءت كالتالي:





جيرونيمو رولي (أولمبيك مرسيليا)، والتر بينيتيز (كريستال بالاس)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، خوان فويث (فياريال)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ماركوس سينسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (أولمبيك ليون)، فالنتين باركو (ستراسبورج)، ألكسيس ماك أليستر (ليفربول)، ماكسيمو بيروني (كومو)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، نيكولاس باز (كومو)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، جيانلوكا (بنفيكا)، نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، خواكين بانيتشيلي (ستراسبورج).





وتأتي هذه المواجهة ضمن تحضيرات منتخب الأرجنتين للمواعيد الدولية القادمة، حيث يسعى سكالوني إلى تجربة بعض العناصر الشابة إلى جانب النجوم الكبار، في ظل متابعة إعلامية كبيرة لحضور ميسي الذي يتوقع أن يكون نجم الحدث في اللقاء الاحتفالي.