قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي مش عدوي.. رونالدو يكشف أسرارًا مؤلمة ويدافع عن الدوري السعودي في مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعد ظهوره في مقابلة جديدة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، تحدث خلالها عن واحدة من أكثر اللحظات ألمًا في حياته، إلى جانب دفاعه القوي عن الدوري السعودي وتصريحاته الجريئة حول ميسي وروني وترامب.

الدموع بعد رحيل ديوجو جوتا
كشف رونالدو أن وفاة زميله السابق في المنتخب البرتغالي ديوجو جوتا كانت من أكثر المواقف التي هزّته إنسانيًا، قائلًا إنه بكى بشدة فور سماع الخبر، بعدما كان قد تدرب معه قبل أيام فقط خلال فترة التوقف الدولي. 

وأضاف: "لم أصدق ما حدث، لقد كان الأمر مدمرًا بالنسبة لنا جميعًا، لكنني قررت عدم حضور جنازته احترامًا لعائلته، لأن وجودي هناك كان سيحول المراسم إلى سيرك إعلامي".

وأوضح "الدون" أنه لم يحضر أي جنازة منذ وفاة والده، مشيرًا إلى أنه يفضّل الابتعاد عن الأضواء في مثل هذه اللحظات المؤلمة، وأضاف: "هناك من يحب لفت الأنظار إليه في مثل هذه المواقف، لكنني لست منهم، لا أحتاج إلى الكاميرات ليعرف الناس ما أفعله".

رونالدو يدافع عن الدوري السعودي

وفي حديثه عن تجربته مع النصر، دافع رونالدو بشدة عن الدوري السعودي قائلاً: "لا أفهم سبب التقليل من شأن دوري روشن، إنه أقوى من الدوري البرتغالي بكثير، وانظروا إلى الدوري الفرنسي الذي يقتصر على باريس سان جيرمان فقط".

وتابع قائلاً: "اللعب هنا ليس سهلًا كما يظن البعض، فدرجات الحرارة المرتفعة تجعل المباريات تحديًا حقيقيًا. لقد سجلت 25 هدفًا في الموسم الماضي وكنت الهداف، ولو لعبت في إنجلترا بنفس العمر، لحققت الأرقام ذاتها".

وأكد رونالدو أن أهدافه في الدوري السعودي يجب أن تُحتسب في سباقي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، مضيفًا: "البعض يستخف بما أقدمه، لكن تسجيل الأهداف هنا أصعب مما يعتقدون، والأعذار لا تنتهي عندما يتعلق الأمر بي".

الأكثر شهرة في العالم

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدث رونالدو بثقة عن مكانته العالمية، قائلاً: "أنا أكثر شخص شهرة في العالم، أكثر حتى من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. في أي جزيرة نائية بالعالم ستجد من يعرف كريستيانو رونالدو".

وأضاف بابتسامة: "لم أسعَ للشهرة أبدًا، كنت أبحث عن النجاح فقط، لكن الشهرة أصبحت جزءًا من حياتي رغم أنها مرهقة ومملة في بعض الأحيان".

علاقته بميسي وروني

وبخصوص الجدل الدائم حول المقارنة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال رونالدو: "أرى نفسي أفضل من ميسي، لكن لكل شخص رأيه. أحترمه كثيرًا، ولا يوجد بيننا أي عداء".

أما عن زميله السابق واين روني، فقال: "كانت علاقتي به جيدة عندما كنا في مانشستر يونايتد. لم يكن صديقي المقرب، لكنني أحترمه كثيرًا. إذا رأيته الآن سأصافحه وأعانقه، فلا شيء بيننا".

ذكريات فيرجسون ووفاء سيميدو

تحدث "الدون" أيضًا عن علاقته بالمدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، موضحًا: "فيرجسون كان بمثابة الأب بالنسبة لي بعد وفاة والدي. لقد علمني الكثير وساعدني على أن أصبح ما أنا عليه اليوم".

كما أشاد بالرئيس التنفيذي لنادي النصر، سيميدو، قائلاً: "إنه صديق وفي وذكي للغاية، من النادر أن تجد شخصًا مخلصًا في هذا العالم، وأنا أعتبر نفسي محظوظًا بوجوده في حياتي".

رد الجميل لبائعة البرجر

واختتم رونالدو المقابلة بكشف جانب إنساني مؤثر من حياته، قائلاً: "عثرت مؤخرًا على بائعة البرجر التي كانت تطعمني مجانًا عندما كنت طفلًا فقيرًا في ماديرا. لن أنسى ما فعلته لأجلي، وسأفعل شيئًا مميزًا لها قريبًا. الوفاء لا يُشترى، وأنا مدين لها بالكثير".

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

علاء مصطفي

وفاة مدير الإنتاج بالتلفزيون علاء مصطفى.. ونقابة المهن السينمائية تنعاه

إيهاب فهمي

رمضان 2026 .. إيهاب فهمي ينضم إلى مسلسل السرايا الصفرا

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

فيديو

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد