ميسي مش عدوي.. رونالدو يكشف أسرارًا مؤلمة ويدافع عن الدوري السعودي في مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعد ظهوره في مقابلة جديدة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، تحدث خلالها عن واحدة من أكثر اللحظات ألمًا في حياته، إلى جانب دفاعه القوي عن الدوري السعودي وتصريحاته الجريئة حول ميسي وروني وترامب.

الدموع بعد رحيل ديوجو جوتا

كشف رونالدو أن وفاة زميله السابق في المنتخب البرتغالي ديوجو جوتا كانت من أكثر المواقف التي هزّته إنسانيًا، قائلًا إنه بكى بشدة فور سماع الخبر، بعدما كان قد تدرب معه قبل أيام فقط خلال فترة التوقف الدولي.

وأضاف: "لم أصدق ما حدث، لقد كان الأمر مدمرًا بالنسبة لنا جميعًا، لكنني قررت عدم حضور جنازته احترامًا لعائلته، لأن وجودي هناك كان سيحول المراسم إلى سيرك إعلامي".

وأوضح "الدون" أنه لم يحضر أي جنازة منذ وفاة والده، مشيرًا إلى أنه يفضّل الابتعاد عن الأضواء في مثل هذه اللحظات المؤلمة، وأضاف: "هناك من يحب لفت الأنظار إليه في مثل هذه المواقف، لكنني لست منهم، لا أحتاج إلى الكاميرات ليعرف الناس ما أفعله".

رونالدو يدافع عن الدوري السعودي

وفي حديثه عن تجربته مع النصر، دافع رونالدو بشدة عن الدوري السعودي قائلاً: "لا أفهم سبب التقليل من شأن دوري روشن، إنه أقوى من الدوري البرتغالي بكثير، وانظروا إلى الدوري الفرنسي الذي يقتصر على باريس سان جيرمان فقط".

وتابع قائلاً: "اللعب هنا ليس سهلًا كما يظن البعض، فدرجات الحرارة المرتفعة تجعل المباريات تحديًا حقيقيًا. لقد سجلت 25 هدفًا في الموسم الماضي وكنت الهداف، ولو لعبت في إنجلترا بنفس العمر، لحققت الأرقام ذاتها".

وأكد رونالدو أن أهدافه في الدوري السعودي يجب أن تُحتسب في سباقي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، مضيفًا: "البعض يستخف بما أقدمه، لكن تسجيل الأهداف هنا أصعب مما يعتقدون، والأعذار لا تنتهي عندما يتعلق الأمر بي".

الأكثر شهرة في العالم

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدث رونالدو بثقة عن مكانته العالمية، قائلاً: "أنا أكثر شخص شهرة في العالم، أكثر حتى من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. في أي جزيرة نائية بالعالم ستجد من يعرف كريستيانو رونالدو".

وأضاف بابتسامة: "لم أسعَ للشهرة أبدًا، كنت أبحث عن النجاح فقط، لكن الشهرة أصبحت جزءًا من حياتي رغم أنها مرهقة ومملة في بعض الأحيان".

علاقته بميسي وروني

وبخصوص الجدل الدائم حول المقارنة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال رونالدو: "أرى نفسي أفضل من ميسي، لكن لكل شخص رأيه. أحترمه كثيرًا، ولا يوجد بيننا أي عداء".

أما عن زميله السابق واين روني، فقال: "كانت علاقتي به جيدة عندما كنا في مانشستر يونايتد. لم يكن صديقي المقرب، لكنني أحترمه كثيرًا. إذا رأيته الآن سأصافحه وأعانقه، فلا شيء بيننا".

ذكريات فيرجسون ووفاء سيميدو

تحدث "الدون" أيضًا عن علاقته بالمدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، موضحًا: "فيرجسون كان بمثابة الأب بالنسبة لي بعد وفاة والدي. لقد علمني الكثير وساعدني على أن أصبح ما أنا عليه اليوم".

كما أشاد بالرئيس التنفيذي لنادي النصر، سيميدو، قائلاً: "إنه صديق وفي وذكي للغاية، من النادر أن تجد شخصًا مخلصًا في هذا العالم، وأنا أعتبر نفسي محظوظًا بوجوده في حياتي".

رد الجميل لبائعة البرجر

واختتم رونالدو المقابلة بكشف جانب إنساني مؤثر من حياته، قائلاً: "عثرت مؤخرًا على بائعة البرجر التي كانت تطعمني مجانًا عندما كنت طفلًا فقيرًا في ماديرا. لن أنسى ما فعلته لأجلي، وسأفعل شيئًا مميزًا لها قريبًا. الوفاء لا يُشترى، وأنا مدين لها بالكثير".